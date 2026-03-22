Gaziantep Üniversitesi'nde korkutan yangın

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

“SÖNDÜRME SİSTEMLERİ DEVREYE GİRMEDİ” İDDİASI

Merkezde yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana gelirken söndürme sistemlerinin ise devreye girmediği iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.