Gaziantep'e leylek akını. Yüzlercesi görüntülendi
23.03.2026 16:26
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde göç yolculuğundaki yüzlerce leylek görüntülendi.
İslahiye ilçesinde adeta leylek akını yaşandı. Baharın müjdecisi olan ve göç yolunda olduğu değerlendirilen yüzlerce leylek aynı anda görüntülendi.
Dağlık alanda dinlenen leyleklerin o anları dikkat çekti. Çoğu leylek çalılıkların arasında gezinirken bazıları ise direklere ya da yüksek kesimlere kondu.
