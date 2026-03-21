Gaziantep'i dolu ve sağanak vurdu
21.03.2026 15:25
Gaziantep'te sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı ise bazı kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.
Gaziantep kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu.
Özellikle kent merkezi ve Yavuzeli ile Nizip ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.
Nizip ilçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde yağışın ardından yolların göle dönmesi sonrası vatandaşlar taziye evinden çıkamaz hale geldi, park halindeki motosikletler suya gömüldü. Nizip ilçesi kırsal Gürbaşak Mahallesi ile Yavuzeli ilçesi kırsal Kuzuyatağı Mahallesi'ni bir birine bağlayan Merzimen Çayı üzerindeki köprü ise yoğun yağışın ardından debi yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.
Kısa süreli etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ise bazı kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.
Kentte yağışların aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.