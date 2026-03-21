Gaziantep'i dolu ve sağanak vurdu

Gaziantep kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinden sonra sağanak ve dolu etkili oldu.

Özellikle kent merkezi ve Yavuzeli ile Nizip ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Nizip ilçesi kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde yağışın ardından yolların göle dönmesi sonrası vatandaşlar taziye evinden çıkamaz hale geldi, park halindeki motosikletler suya gömüldü. Nizip ilçesi kırsal Gürbaşak Mahallesi ile Yavuzeli ilçesi kırsal Kuzuyatağı Mahallesi'ni bir birine bağlayan Merzimen Çayı üzerindeki köprü ise yoğun yağışın ardından debi yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

Kısa süreli etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ise bazı kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.

Kentte yağışların aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.