Gaziantep'i sağanak vurdu. Geçici yaşam alanı boşaltıldı

Gaziantep kent merkezi ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle pek çok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış etkisinin daha fazla olduğu İslahiye ilçesinde ise depremzede 60 kişinin yaşadığı geçici konteyner barınma merkezi boşaltıldı.

“TARİHİN EN YÜKSEK YAĞIŞLARI”

Konu ile ilgili İslahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihin en yüksek yağışlarını alıyoruz. 60 vatandaşımızı yağış sebebiyle güvenli barınma alanlarımıza naklettik. İslahiye Belediyemiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, emniyetimiz, jandarmamız, sosyal yardımlaşma vakfımız ve DSİ’miz koordineli şekilde yaşanan olumsuzluklara müdahale etmekte." ifadelerine yer verildi.