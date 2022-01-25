Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantepli hayırseverlerin desteğiyle toplanan 1200 soba, 200 ton kömür ve 1200 gıda kolisi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Suriye'deki Cerablus bölgesinde yaşayanlara ulaştırıldı.



Gaziantep Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'deki mülteci kamplarında zor kış şartlarında yaşamlarını sürdüren savaş mağdurları için "Minik Eller Üşümesin" isimli yardım kampanyası başlattı.



Bu kapsamda Gaziantep'teki hayırseverlerin bağışladığı 1200 soba, 200 ton kömür ve 1200 gıda kolisi Cerablus'un Hallavi Çadır Kenti'ndeki Suriyelilere dağıtıldı.



Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yardımda bulunanlara teşekkür ederek, bölgeye desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

