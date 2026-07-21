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Gaziantep'te 1 milyon 150 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

21.07.2026 10:52

Son Güncelleme: 21.07.2026 10:52

Gaziantep'te 1 milyon 150 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
DHA

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
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Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 150 bin lira olan sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yaptığı tespit edilen H.A., E.Y. ve E.H.'nin araçlarında ve çantalarında arama yapıldı.

DHA

Piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı ele geçirildi.

Aramalar sonucu; piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 50 paket sigara, 120 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 18 adet akıllı cep telefonu ve 8 adet akıllı tablet ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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