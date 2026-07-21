Gaziantep'te 1 milyon 150 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yaptığı tespit edilen H.A., E.Y. ve E.H.'nin araçlarında ve çantalarında arama yapıldı.