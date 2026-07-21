Gaziantep'te 1 milyon 150 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
21.07.2026 10:52
Son Güncelleme: 21.07.2026 10:52
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 150 bin lira olan sigara, elektronik sigara, tütün, cep telefonu ve tablet ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yaptığı tespit edilen H.A., E.Y. ve E.H.'nin araçlarında ve çantalarında arama yapıldı.
Piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı ele geçirildi.
Aramalar sonucu; piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 50 paket sigara, 120 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 18 adet akıllı cep telefonu ve 8 adet akıllı tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.