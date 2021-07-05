Gaziantep'te 101 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TAG Otoyolu'ndaki bir dinleme tesisinde kaçak yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisine ulaşıldı.



Yapılan operasyonda, farklı tarihlerde Van'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 101 düzensiz göçmen yakalandı.



Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.A. ve G.A. gözaltına alındı. S.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.



