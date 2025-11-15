Gaziantep'te 13 araç birbirine girdi: Yaralılar var

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasında, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle aralarında tır, hafif ticari araç ve otomobillerin de bulunduğu 13 araç çarpıştı.

