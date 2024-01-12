Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak’ta 15 yaşındaki A.Z’nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.
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