Gaziantep'te 195 adet sikke ele geçirildi
28.02.2026 15:50
Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gaziantep'te tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli, 195 adet tarihi eser niteliğinde sikke ile yakalandı.
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.K. isimli şüpheli, tarihi eserleri piyasaya sürmek üzereyken suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 195 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.