Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 10:36
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği H.P'nin üzerinde arama yaptı.
Ekipler, zanlının üzerinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 22 sikke buldu.
H.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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