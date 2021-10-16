Gaziantep’te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te polis tarafından bir TIR garajına düzenlenen baskında, 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haberler - Gaziantep Haberleri DHA 16.10.2021 - 19:24

Gaziantep’te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

Gaziantep Haberleri - DHA,

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti.

İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi.

Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.

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