Gaziantep’te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçti

Haberler - Gaziantep Haberleri DHA 16.10.2021 - 19:24
Gaziantep Haberleri - DHA,
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti.
İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi.
Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.
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