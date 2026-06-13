Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem
13.06.2026 00:21
Son Güncelleme: 13.06.2026 00:36
Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'tan elde edilen bilgilere göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde de hissedildi.
Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ifade edilirken, saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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