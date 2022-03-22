Gaziantep'te 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 12:26
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon düzenledi.
Garaj ve 4 araçta arama yapan ekipler, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 14 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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