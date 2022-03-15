Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 14:16
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
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