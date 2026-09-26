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Gaziantep'te 8 valizden 572 bin uyuşturucu hap çıktı

26.09.2026 14:58

Gaziantep'te 8 valizden 572 bin uyuşturucu hap çıktı
IHA

Çatı katında dedektör köpekle yapılan aramada 8 valiz dolusu uyuşturucu hap bulundu.

İHA
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Gaziantep’te bir adrese düzenlenen operasyonda, çatı katındaki çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenen 8 valizde 572 bin captagon hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Valizlerde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

 

Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

 

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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