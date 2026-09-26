Gaziantep'te 8 valizden 572 bin uyuşturucu hap çıktı

Gaziantep’te bir adrese düzenlenen operasyonda, çatı katındaki çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenen 8 valizde 572 bin captagon hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına gizlenerek 8 valiz içerisinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep 'te bir adrese yapılan operasyonda 8 valiz içerisine zulalanmış halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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