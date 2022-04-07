    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:18

Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 7 aracın kesici aletle lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği suça sürüklenen 3 çocuğu yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokakta 3 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor.

Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...