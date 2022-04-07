Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:18
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 7 aracın kesici aletle lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği suça sürüklenen 3 çocuğu yakaladı.
Zanlılar, işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokakta 3 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor.
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