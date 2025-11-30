Gaziantep'te aranan beş şüpheli yakalandı
30.11.2025 14:05
İHA
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan beş kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep'te aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
