Gaziantep'te aranan beş şüpheli yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan beş kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı.

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.