Gaziantep'te aranan beş şüpheli yakalandı

30.11.2025 14:05

Gaziantep'te aranan beş şüpheli yakalandı
IHA

İHA

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan beş kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

 

Çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı.

 

Şüpheliler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.