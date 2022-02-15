Gaziantep'te atıl durumdaki 11 katlı otelin zemininde göçük oluştu

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, atıl haldeki 11 katlı bir otelin zemin katında göçük meydana geldi.



Mücahitler Mahallesi'nde geçmişte otel olarak hizmet veren 11 katlı atıl durumundaki binanın zemin katı henüz belirlenemeyen nedenden çöktü.





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi ile UMKE personeli sevk edildi.



Olay yeri şeridinin çekilmesinin ardından ekipler, göçük altında arama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda göçük altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.



Öte yandan, hurdacıların binaya zaman zaman demir almak için girdikleri belirtildi.



Olay yerine yakın işletmede çalışan İsa Durmuş, AA muhabirine, dükkanda çalıştıkları sırada gürültü duyduklarını söyledi.



Dışarı çıkarak binanın zemin katındaki çökmeyi gördüklerini belirten Durmuş, "Daha önce atıl haldeki binanın içerisine girerek demir alanlar oldu. Polisler geldi, durum değişmedi. Dükkanla bina arasındaki mesafe uzak ama dükkanın içerisinde sarsıntıyı hissettik. Deprem oldu zannettik." dedi.



