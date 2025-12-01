Gaziantep'te belediye işçisi kılığına giren hükümlü yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için belediye işçisi kıyafeti giyerek dolaştığı tespit edilen A.S'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.