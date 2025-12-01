Gaziantep'te belediye işçisi kılığına giren hükümlü yakalandı
01.12.2025 14:05
AA
Gaziantep'te, belediye işçisi kılığına girerek kamufle olan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için belediye işçisi kıyafeti giyerek dolaştığı tespit edilen A.S'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.