Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu
23.11.2025 15:58
AA
Gaziantep'te trafikte bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen üç gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen üç genç, trafiği ve kendilerini tehlikeye attı.
Kentte trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda üç genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.
Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 2 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.
Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.