Gaziantep'te bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu

Dülükbaba kavşağından Kayaönü kavşağına kadar bu şekilde ilerleyen gençler, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 2 kilometre ilerleyen bisikletliler, zaman zaman zikzak çizerek yolculuğu daha da tehlikeli hale getirdi.

Kentte trafiğin yoğun olduğu İpekyolu'nda üç genç, bisikletlerine uzanarak trafikte ilerledi.

Gaziantep 'te bisikletlerinin üzerine uzanarak ilerleyen üç genç, trafiği ve kendilerini tehlikeye attı.

