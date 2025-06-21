Gaziantep’te çıkan örtü yangını söndürüldü (Gaziantep Haberleri)
Gaziantep'in Araban ilçesine çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Sarıtepe ile Hasanoğlu mahalleleri arasındaki kuruyan bitki örtülerinin yoğunlukta olduğu bölgede henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Yangın, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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