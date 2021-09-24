Gaziantep'te dayısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 16:34
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tüfekle ağır yaralan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ö, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ö.Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
A.Ö'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.