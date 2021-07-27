Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 09:43
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
Huzurlu Yaylası'na giden Ökkeş Ç. (39) yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil Tandır Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan Recep Ç. (4), İdal G. (12), Betül G. (12), Büşra G. (17), Umut D. (12) ve Medine D. (12) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sevis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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