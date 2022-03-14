Gaziantep’te devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 14:32
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Tandır Mahallesi'nden ilçe merkezine yolcu taşıyan Mehmet Bilir yönetimindeki 27 AHZ 683 plakalı minibüs, İslahiye-Hassa kara yolu Yenimahalle mevkisinde refüje devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 6 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.