Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Ali Eren Polatdemir idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Eren Polatdemir ile Kadir Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan Serkan Kaya ile Ümit Avlık, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Görgü tanığı Harun Aksüt, gazetecilere, Başpınar istikametine gittiğini, otomobilin karşı yönden geldiğini belirtti. Aksüt, "Otomobilin fren seslerini duydum. Refüje çarparak direğe çarptı, direkt önümüze düştü. Direğin parçaları üstümüze savruldu. Allah'ın yanında bir iyiliğim varmış ki sadece sağa kaçıp durmayı hesapladım ve şans eseri yanımda araba yoktu. Sağ şeride geçince yerimden kımıldayamadım, şoka girmiştim. Saniyelerle hayatta kaldım. Allah'ıma çok şükür yara almadık" dedi.