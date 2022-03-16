Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:07
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, kentte düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalanmıştı.
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