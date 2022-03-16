Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Dün, kentte düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalanmıştı.

