Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:07

Gaziantep'te düzensiz göçmenlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmene yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, kentte düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalanmıştı.

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