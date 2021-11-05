Gaziantep'te eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de Dumlupınar Mahallesi'nde annesiyle yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır (57) ile tartışan Ali Çakır (62), eşini vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Behiye Çakır, dün akşam yaşamını yitirdi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı koca tutuklandı.



Çakır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Çiftin çocuklarından Ahmet Çakır, gazetecilere, 8 gündür yoğun bakımda tedavi gören annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Bu olaya sessiz kalınmasını istemiyorum. Allah'tan ve devletimizden tek dileğim müebbet ile cezalandırılsın. Anneler öldürülmesin tek isteğim budur." dedi.



