Gaziantep'te feci kaza: İki can kaybı var
27.08.2026 09:53
Son Güncelleme: 27.08.2026 10:13
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.
Gaziantep'te Abdülkadir K. (22) idaresindeki hafif ticari araç, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde İhsan Toprak (34) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü İhsan Toprak ile yanındaki Lalihan Toprak'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Abdülkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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