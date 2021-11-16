Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile emniyet mahrem ve eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyonda 6'sı gözaltına alınmış, 1'ini yakalama çalışmaları ise devam etmektedir." denildi.

