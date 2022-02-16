Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:35
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur, suçsuzum." diye savunma yaptı.
Duruşma savcısı, sanığın ankesörlü hattan aranarak, örgütle iletişim kurduğunu ve "Hakan" kod adlı şahsın kendisinin sorumlusu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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