Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:35

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Haberleri - Anadolu Ajansı,
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur, suçsuzum." diye savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın ankesörlü hattan aranarak, örgütle iletişim kurduğunu ve "Hakan" kod adlı şahsın kendisinin sorumlusu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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