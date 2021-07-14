Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 13:32
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serdar İ. ve avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandığını ve "Gökhan" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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