Gaziantep'te FETÖ'nün polislerden sorumlu "mahrem imamı"na 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 17:26
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet T. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün Siirt mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu "öğretmen" konumunda yer aldığını ve "Alper" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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