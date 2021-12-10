Gaziantep'te FETÖ'nün yurt dışındaki okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki okulunda öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa K. ile avukatı katıldı.



Sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Suçsuz olduğunu savunan İsa K, "Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.



Duruşma savcısı, sanığın FETÖ evlerinde kaldığını, örgütün Afrika'daki okulunda öğretmenlik yaptığını ve örgüt mensupları arasında ByLock mesajlaşmalarında sanığın bilgilerinin yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



