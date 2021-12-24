Gaziantep'te görme engelli müzik tutkunu öğretmen koro kurdu.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocukluğundan beri müzikle ilgilenen görme engelli İbrahim Uysal, müzik öğretmenliği yaptığı sırada tanıştığı müzik tutkunlarını koroda buluşturdu.



Doğuştan görme engelli Uysal'ın müziğe ilgisi, ilkokul öğretmeni tarafından fark edildi. 3'üncü sınıftayken okul korosuna dahil edilen Uysal, yine öğretmeninin yönlendirmesiyle müzikle daha fazla vakit geçirmeye başladı.



Babasının aldığı kasetleri dinleyerek türküleri ezberleyen ve seslendiren Uysal, müzik alanında eğitim almak için özel yetenekle öğrenci kabul eden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Mezuniyetin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Gaziantep'teki okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra görevine Nizip ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden Uysal, müzik aracılığıyla daha fazla insana ulaşmaya çalışıyor.



Sanat aşıklarını kurduğu koroda bir araya getiren Uysal, Türk Halk Müziği Korusu'nun şefliğini de yürütüyor.



​​​​​​​İbrahim Uysal, AA muhabirine, çocukluğundan beri müzikle ilgilendiğini ve bu yeteneğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.



Çocukken babasından sürekli sanatçıların kasetlerini almasını istediğini anlatan Uysal, "Babam 'Oğlum yine mi kaset, aldıklarımı dinle' derdi. Hepsini dinliyor, ezberliyordum ve daha farklı müzikler, enstrümanlar dinlemek istiyordum. Sabahları ezberlediğim türküleri söylemeye başlar, annemi, babamı türkülerle uyandırırdım." dedi.



Görme engelli müzik öğretmeni Nuri Boztaş'tan eğitim almaya başladığını belirten Uysal, Gaziantep Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmeni sayesinde korolarda görev aldığını, enstrümanlar çaldığını ifade etti.



"ÇOĞUNLUĞU ÖĞRETMEN ARKADAŞLARDAN OLUŞAN BİR KORO"



Uysal, üniversitede de Türk Halk Müziği korosunda görev aldığını aktararak şöyle devam etti:



"Okullarda müzik öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra şimdi burada görevime devam ediyorum. Halk Eğitim Merkezinde öğrencilere dersler verirken yeteneği olan çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirmeye çalışıyorum. Müzik adına bir şeyler yapabilmek için 2019 yılında Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde Türk Halk Müziği koromuzu oluşturduk. Çoğunluğu öğretmen arkadaşlardan oluşan bir koro ve ilk konserimizi de o yıl içinde verdik. Salgın nedeniyle çalışmalarımıza ara vermiştik ama yeniden çalışmalara başladık. Konserimiz halkımız tarafından çok beğenildi, takdir edildi. Bu koroyu yönetmek benim için çok ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü müzik yapmak isteyen insanlara bu fırsatı tanıyoruz. Ben de buna vesile olmaktan çok mutluyum."



Müziğin hayatının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Uysal, "Müzik benim yaşam kaynağım, yaşama tutunabileceğim en önemli yaşama biçimim. Ben tek başına sahneye çıkmaktansa koromla müzik yapmaktan daha fazla haz duyuyor, mutlu oluyorum." diye konuştu.

