Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde dün 5 iş yeri ve ikamette yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 6 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.