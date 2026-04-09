Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 21 şahıstan 8'i tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin destek verdiği operasyonlar sonucunda il genelinde meydana gelen 15 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mart ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

