Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 14:08
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 2 iş yerinden yağma ve 3 hırsızlık olaylarının zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 6 zanlı, adreslere yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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