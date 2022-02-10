Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 2 iş yerinden yağma ve 3 hırsızlık olaylarının zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 6 zanlı, adreslere yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



