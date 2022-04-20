Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli tutuklandı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:04

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 13 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.


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