Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Çıksorut Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ömer Amiklioğlu ağır yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Amiklioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Amiklioğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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