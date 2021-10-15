Gaziantep'te iki otobüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 19:42
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet E. idaresindeki 27 H 0083 plakalı otobüs, merkez Şehitkamil ilçesinde Özegir B. yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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