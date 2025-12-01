Gaziantep'te inşaat şantiyesinde yangın
01.12.2025 13:15
AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın şantiye alanında bulunan elektrik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Depoda bulunan bazı kimyasal maddeler yüzünden küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.