Gaziantep’te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:05

Gaziantep’te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan A.I. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken 9 yaşındaki Ali İhsan Turan'a çarptı.

İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.


Yasal Bilgilendirme

Gaziantep Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Gaziantep Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...