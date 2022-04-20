Gaziantep’te iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 20.04.2022 - 11:05
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz çalışması yapan A.I. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken 9 yaşındaki Ali İhsan Turan'a çarptı.
İş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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