Gaziantep'te kaçak sigara operasyonuna 3 gözaltı

Gaziantep Haberleri DHA 10.08.2021 - 14:28
Gaziantep Haberleri - DHA,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, sigaraların yüklenmesi sırasında operasyon düzenledi. Depodaki aramada 33 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigaralara el koyan polis, depodaki FK., H.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına alıp sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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