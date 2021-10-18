Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 54 şüpheli yakalandı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda 5 ayrı adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.



Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 141 paket gümrük kaçağı sigara, 3 ton gümrük kaçağı akaryakıt, 114 şişe gümrük kaçağı alkol, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 26 tabanca, 461 fişek ve 30 şarjör ele geçirdi.



Gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.







