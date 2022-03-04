Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 14:31
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Övündük Mahallesi'nde yaşayan Cuma (75) ile Emine Barna (80) çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti.
Yaşlı çifti evde hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Barna çiftinin cesetleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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