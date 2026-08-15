Gaziantep’te kıyafetlerin arasından 7 kilo metamfetamin çıktı
15.08.2026 08:45
Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kıyafetlerin arasına gizlenmiş 7 kilo metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yaptı.
Adli makamların koordinesindeki operasyon çerçevesinde bir adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli arama yapıldı.
Aramalar sonucunda kıyafetlerin arasına zulalanmış halde 7 kilo metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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