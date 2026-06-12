Gaziantep'te korku dolu anlar. Fırındaki ekmek sandığından yılan çıktı
12.06.2026 16:32
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan korku ve paniğe neden oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir fırında ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi'nde Y.Y.'ye ait ekmek fırınında çalışanlar, ekmek sandığında yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti.
Yılanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan iş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yakalama aparatıyla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Çuvala konulan yılan, kırsal alanda doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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