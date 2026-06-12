Gaziantep'te korku dolu anlar. Fırındaki ekmek sandığından yılan çıktı

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan korku ve paniğe neden oldu.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi'nde Y.Y.'ye ait ekmek fırınında çalışanlar, ekmek sandığında yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti.

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