Gaziantep'te kumar oynayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, bir adreste yaptığı aramada, 5 kumar makinesi ve bunlara ait 2 para kasası, 1 bilgisayar monitörü ile 1 kesici alet ele geçirdi.





Adreste bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.