Gaziantep'te kumar oynayan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 11:53
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir adreste yaptığı aramada, 5 kumar makinesi ve bunlara ait 2 para kasası, 1 bilgisayar monitörü ile 1 kesici alet ele geçirdi.
Adreste bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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