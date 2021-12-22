Gaziantep’te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi tedavi altına alındı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 13:28

Gaziantep’te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Metil alkolden zehirlendiği iddiasıyla Karkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran D.G, buradaki ilk tedavisinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan D.G'nin tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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