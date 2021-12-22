Gaziantep’te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 13:28
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, Metil alkolden zehirlendiği iddiasıyla Karkamış Devlet Hastanesi'ne başvuran D.G, buradaki ilk tedavisinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan D.G'nin tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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